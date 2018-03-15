Sakarya'da, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, H.T. Sakarya'nın Geyve ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35) ve savcılığa teslim olan şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın tutuklanmıştı.
Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!
Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Suudi Arabistan'dan savaş çıkartacak İran çıkışı!
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!
Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum