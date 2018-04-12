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Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 22:08 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4'ü de dolandırıcılık suçunu işledikleri gerekçesi ile tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 1'i, emniyet sorgusunun ardından serbest bırakılırken kalan 8 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcı, sorgularını yaptığı zanlılardan 4'ünü, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve “Tacir veya şirket yöneticileri dolandırıcılığı" suçlarından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları, kalan 4'ünü de aynı suçlardan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 4 kişi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çiftlik Bank tutuklama soruşturma

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