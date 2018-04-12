Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama

İSTANBUL (AA) - Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarılan 8 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheliler S.D, H.C, F.C. ve K.K'nın "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
Diğer şüpheliler A.Ç, S.C, A.E. ve M.İ.D'nin de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar veren hakimlik, bu şüphelilerin yurtdışına çıkışlarının da yasaklanmasına hükmetti.
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