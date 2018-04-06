Çiftlik Bank soruşturmasında 6 gözaltı

Milyonlarca liralık vurgunun ardından sırra kadem basan Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın geride bıraktığı şirket çalışanları bir bir gözaltına alınıyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Mali Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordineli yürüttüğü operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı. Mali Şube ekipleri, yapılan çalışmalarında sanal para "bitcoin madeni" üreten tesisleri de tespit etti. Söz konusu tesislerdeki dijital materyallere ve makinelere el konuldu.

MUHASEBE SORUMLUSU YAKALANDI

Soruşturmanın firari şüphelilerinden muhasebe sorumlusu ile birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.