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Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 23:13 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ve İstanbul’da ikametine yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyesi Cemal Çolak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde, Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlik Bank’ın yönetim kurulu üyelerinden Cemal Çolak (35), İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan ikametine yapılan operasyon sonucu ‘nitelikli dolandırıcılık suçundan’ gözaltına alınarak Sakarya’ya getirilmişti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak’ın Geyve Adliyesi’ne sevk edildiği saatlerde ise, Çiftlik Bank şirket sahibi Mehmet Aydın’ın 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olmuştu. Geyve Adliyesi’nde hakim karşısına çıkan Cemal Çolak ve Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın’ın, ‘Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank soruşturma Mehmet Aydın Sıla Aydın

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
EVDEN İNEK BAKMAK BUKADAR OLUR TEZEK TEMİZLEYENLER KERIZMİ
BUNUN ARKASINDAN FETO ÇIKTI GOSTERMEXLERSE BEN BURDAYIM
O tosuncuğa ulaşana kadar bütün yakınlarını toplayın. Milletimiz de biraz akıllı olsun, beyinsiz gibi gidip tıfılın birine para kaptırmak nedir? Önce milleti yemledi sonra vurgunu yapıp gitti. Keriz misiniz nesiniz anlamıyorum. Zaten dolandırıcılık sistemi olduğu için başlarda para alanlarda dinen haram para aldılar bunu da akıllarından çıkarmasınlar. Yatırım yaptım falan diye kendinizi kandırabilirsiniz ama ahirette yatırım mı değil mi anlarsınız.
insanlar nasıl bunlara inanıp paralarını veriyor anlamak mümkün değil
Deli Demir mahlaslı Mehmet ÇEVİK! "Resmi görevim yok, sadece reklamda oynadım" diyerek, ÇiftlikBank soruşturmasından paçayı yırtamazsın. Yargılacaksın.
Darısı jet fadılın başına.
"Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar."
su tipe kapilan 71000 kisi tespit edilip secme ve seçilme hakki elinden alinmali :)
koyunlar
yazık oldu millete kimse oh olsun demesin sizede çılabilir
3 gün yatar çıkar Bunlar tosun nerde asıl hırsız bu olaylar olmadan önce millet aldatılmadan önce neden önlem alınmaz ahh yurdum insanı uslanmmadınmı aldatılmaktan kandırılmaktan ahh
Jet Fadıl a neden ceza yok
klavye delikanlıları aklınızı farklı yönde geliştirin... HAZIRA KONMAYIN:)...
bundada bir AK iş vardır
herkes burda akil veriyor adam dolandirici tipe bak falan diye... yahu tiptenmi anlasiliyor insanin dolandirici oldugu? hem dolandirici oldugu ne malum? kesin ve net bilgi olmadan konusmayin! ve görünüse önyargili olmayin!
bu çiftlik bank soygununun altındanda akpkkk çıkar..ülkede her soygunun altından ordaki hırsılar çıktı..oda kuran okutmuş açarken...
Arkadaş benim niye param yok o bank ta. Kimse kusura bakmasın akıllı olacaksın. Kim olduğunü ne olduğunu bilmediğin kişilere kurumlara para Mara verilmez.ben şu devirde dolandırıldık yalanına inanmam. Ava giden avlanır.
insanlar artık kısa yoldan emek harcamadan zengin olmanın peşindeler loto , iddia , digital para , çiftlik bank..... ve daha niceleri artik görsünler hepsinin sonu hüsran hem bu dünyada hemde ahirette
ne çok keriz var ya
Aziz nesine hak verenlerdenim.
tebrik edin akıllı geçindiginiz gariban aklnıza.................................................
Bu devirde hala böyle tosunlara para kaptiranlar tosuncuk gibi gezerler
Hamdolsun bizi yine mehterle dua ile kandırdılar.Eyyy Uruguaylı Mehmetttt,bu senin yanına kalmayacakkk.Benim ineklerimi,kuzularımı ve inanan vatandalşarımı kandırdınnnn!!!NOKTA
Kuzenimden borç istesen ağlar param yok diye ama bu çocuğa 1.5 milyon kaptırmış.Halbuki dışardan bakıldığında zeki görünüyor.
Görünüyor ki bizim şu 300 koyun meselesi hikaye olacak
Hanifi YER neden hala dışarda?
ya nasıl yediniz bu zokayı helal adam 100km öteden ben dolandırıcıyım. diye bağrıyor...
arkadaşlar eğer yanlış bilmiyosam bu çiftlik bank olayı şu şekilde degilmi. adamlar internetten çiftlik bank adlı oyun tasarlıyor.yizbinler oynuyor para yatırıyor oyun sahipleri bu paralarla gününü gün ediyor. devlet dolandırıcılıktan yakalıyor.benim anlamadığım konu her oyun aynı degilmi her oyun kuran dolandiricimi insanlar oynuyor para yatırıyor. oyun kuranlar para kazanıyor. ne var bunda biri beni aydinlatsin.
Küçük Ali, yaşlı bir çiftçiden 500 liraya eşek satın alır. Ama çiftçi eşeği sabah verecektir. Sabah yaşlı çiftçi Ali’ye;─ Oğlum eşek dün gece öldü, paranı da yedim bitirdim! der. Küçük Ali çiftçiye8? ?[?qg?q'?HZ[?HH\?^[ܝ[K\???Xqg?1,H0??Y?0??N)H 9f?;?\Y?\I???R?6??????}չԁ??????????鵅?ű?ȁ???)????R?e???兇???M????????酹???}?ɱ??İ?????????????Ʌ?Żā???????ѥ??͕٥???????ȸ)/????????????Ȱ??}????ɥ??????Ź??????Ʉ???酹??儁??م?????ˊ?) ԃ?????????????e??ȁY????e??ȁ??ѕȰ????ٳ???}????Ȱ?????????????影??????Ʉ???酹??儃????????չ??Ʉ???Ʌ?Żā?????Ʌ????
birazcık akıllanın artık bu tarz ınsanlara para kaptırmayın yattıgın yerden para kazanmak dıe bırsey yok sonucunda boyle olur hiç uzulmuyorum para kaptıranlara
yazıl
adama helal olsun evden ineklere tavuklara baktırmış paralarını almış üyeler sanal inekleri yemlemiş adamda üyeleri yemlemiş bu sistemin saadet zinciri olduğu belliydi ilerde patlayacaktı devlet erken müdahale etti iyi oldu ilk girenler parayı kazanacaktı son girenler patlayacaktı çok şükür daha başta patlattı devlet
5 yıl yatar çıkar paraları yer
daha durun yakında bitcoin ve benzeri sistemlerde patlayacak
bunların 20 yıl yatmaları lazım.
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