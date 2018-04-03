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Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 22:04 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden Hakkı Cangül Maltepe’de polis operasyonuyla yakalandı. Öte yandan akşam saatlerinde de Çiftlik Bank soruşturmasında kırmızı bültenle aranan Düzgün Genç Bulgaristan'da yakalanmıştı.

Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden Hakkı Cangül Maltepe’de polis operasyonuyla yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU! YAKALANDI

Çiftlik Bank olayına ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Kırmızı bülten çıkarılan isimlerden Düzgün Genç adlı zanlı Bulgaristan’da yakalandı.

Türkiye zanlının iadesi için harekete geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Hakkı Cangül Mehmet Aydın

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