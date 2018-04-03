Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden Hakkı Cangül Maltepe’de polis operasyonuyla yakalandı.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU! YAKALANDI
Çiftlik Bank olayına ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Kırmızı bülten çıkarılan isimlerden Düzgün Genç adlı zanlı Bulgaristan’da yakalandı.
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