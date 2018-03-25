Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında son dakika gelişmesi... Başsavcılık, yürütülen tüm soruşturmalara ilişkin dosyaların İstanbul’da toplanmasına karar verdi.

TOPLANAN PARALARLA İLGİLİ YENİ BİLGİLER



Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Başsavcılık yazısında, toplanan paralar ile ilgili de dikkat çekici bilgiler yer aldı. Yazıda, sistem üzerinden toplanan paranın 1 milyar 139 milyon 972 bin lira olduğu kaydedildi. Daha önce haberlerde Çiftlik Bank'ın 511 milyon lira topladığı belirtiliyordu.

PARA YATIRAN KİŞİ SAYISI 132 BİN 222



Başsavcılık yazısına göre sisteme para yatıran kişi sayısı ise 132 bin 222.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Mart’ta, Türkiye genelindeki cumhuriyet başsavcılıklarına bir yazı gönderdi. Başsavcı Vekili İsmail Uçar imzası ile gönderilen yazıda önemli bilgiler de yer aldı.

Başsavcılık yazısında, çeşitli il ve ilçelerde yürütülen soruşturmaların İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi talep edildi. Yazıda, tüm soruşturmaların 2017/225778 numaralı ana soruşturma üzerinden yürütüleceği kaydedildi.