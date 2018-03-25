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Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 13:29 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturmasıyla ilgili olarak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, önemli bir karar aldı. Öte yandan Başsavcılık yazısında da sisteme para yatıran kişi sayısı ise 132 bin 222 olarak yer alıyor

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında son dakika gelişmesi... Başsavcılık, yürütülen tüm soruşturmalara ilişkin dosyaların İstanbul’da toplanmasına karar verdi.

TOPLANAN PARALARLA İLGİLİ YENİ BİLGİLER

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Başsavcılık yazısında, toplanan paralar ile ilgili de dikkat çekici bilgiler yer aldı. Yazıda, sistem üzerinden toplanan paranın 1 milyar 139 milyon 972 bin lira olduğu kaydedildi. Daha önce haberlerde Çiftlik Bank'ın 511 milyon lira topladığı belirtiliyordu.

PARA YATIRAN KİŞİ SAYISI 132 BİN 222

Başsavcılık yazısına göre sisteme para yatıran kişi sayısı ise 132 bin 222.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Mart’ta, Türkiye genelindeki cumhuriyet başsavcılıklarına bir yazı gönderdi. Başsavcı Vekili İsmail Uçar imzası ile gönderilen yazıda önemli bilgiler de yer aldı.

Başsavcılık yazısında, çeşitli il ve ilçelerde yürütülen soruşturmaların İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi talep edildi. Yazıda, tüm soruşturmaların 2017/225778 numaralı ana soruşturma üzerinden yürütüleceği kaydedildi.

TOPLANAN PARA BİLİNENİN İKİ KATIYMIŞ

Başsavcılık yazısında Çiftlik Bank ile ilgili ise bugüne kadar bilinenin dışında yeni rakamlara yer verildi. SPK raporuna göre Çiftlik Bank’ta 77 bin 843 kişiden 511 milyon lira toplanmıştı. Ancak başsavcılık yazısına göre toplanan para 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL. Sisteme para yatıran kişi sayısı ise 132 bin 222.

NE KADAR GERİ ÖDEME YAPILDI?

Başsavcılık yazısında Çiftlik Bank’ın üyelere 687 milyon 838 bin 995 TL geri ödeme yaptığı belirtildi. Yazıya göre sistemdeki mal varlığı değeri 58 milyon 126 bin TL. Şirketlere sermaye olarak aktarılan para tutarı ise 128 milyon 490 bin TL.

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