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Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranan Düzgün Genç Bulgaristan'da yakalandı.

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Düzgün Genç Bulgaristan'da yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Çiftlik Bank Kırmızı Bülten düzgün genç

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