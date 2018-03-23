Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

Edinilen bilgilere göre, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında firari şirket sahibi Mehmet Aydın’ın yengesi H.A., Bursa’da, Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi S.Y., isimli şüpheli ise İstanbul’da Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
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