HABER

Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 00:09 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan firari şirket sahibi Mehmet Aydın’ın yengesi ve yönetim kurulu üyesi olan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

Edinilen bilgilere göre, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında firari şirket sahibi Mehmet Aydın’ın yengesi H.A., Bursa’da, Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi S.Y., isimli şüpheli ise İstanbul’da Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,
Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgunÇiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank tutuklama Mehmet Aydın

En Çok Okunan Haberler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
SON YILLARDA MODA OLDU.SANIĞI BULAMADIN BABASINI TUTUKLA.SANIĞI BULAMADIN ANASINI TUTUKLA.BU YENGENİN NE SUÇU VAR.
zalimin zulmu varsa mazlumun allahı var o tonuşukta yakalansa bari
TİCARETTE GÜVEN ÖNEMLİ GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNÜ KİM KAPATIRSA ÜLKE BEKASI İÇİN SIKINTI DEMEKTİR YATIRIMCILAR BİRBİRİNE GÜVENMELİ DOLANDIRAN HER KİMSE CEZALANDIRILMALI Kİ KİMSE AYNI HATALARA DÜŞMEMELİ GİRİŞİMCİLERE ZARAR VEREN BEDELİNİ AĞIR ÖDEMELİ
eskiden yedi kisi bir danaya girerdi bu dana ise tam yediyuzbin kisiye birden girmis adamin kralisin tosuncuk
BU İŞ ARTIK ÇİFTLİK BAK BATIK TÜRKİYEDE SON BOMBAYI PATLATIP ARTIK TÜRKİYE BAXILARININ HİKAYESİNE GEÇİRİLMİŞ DYRUMDA
ne alaka yenge? sanki adamın yengesi olmak tutuklanmaya yeterli sebeb gibi
FETÖ KALINTILARI YURT DIŞINDA FARE GİBİ ÖLECEKSİNİZ
Diğer Haberler
15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.