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Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 05:14 | Son Güncelleme

Türkiye ikinci Çiftlik Bank vakasıyla karşı karşıya... Gümrük Bakanlığı’nın inceleme başlattığı 44 bin üyeli Anadolu Farm da 200 milyon TL vurgun yapmış!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Piyasadan yaklaşık 500 milyon lira topladığı ortaya çıkan Çiftlik Bank skandalının ardından yapılan incelemelere göre faaliyeti süren 120'den fazla sanal çiftlik oyunu bulunuyor. Çiftlik Bank benzeri yapılanma içinde olan markalardan Anadolu Farm'ın üye sayısı ve piyasadan topladığı para neredeyse Çiftlik Bank ile yarışacak düzeyde. Kayseri merkezli bir şirket çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm yılda yüzde 300'e varan oranlarda kar vaat ediyor. Anadolu Farm'ın piyasadan yaklaşık 200 milyon lira topladığı iddia ediliyor.

Piyasadan yarım milyardan fazla para topladığı ortaya çıkan Çiftlik Bank'ın, sanal ponzi oyunlarında buzdağının görünen kısmı olduğu ortaya çıktı. İncelemelere göre, hâlâ faaliyette olan 120'den fazla sanal çiftlik oyunu bulunuyor.

ÇİFTLİK BANK BENZERİ YAPILANMA

Sabah gazetesinin haberine göre Anadolu Farm, Çılgıninekler, Sütbank, Galeribank, Yeşilbank, Çiftlikshop, Bizimtavuklar, İmecebank, Gerçekçiftçi gibi sanal oyunlar da Çiftlik Bank benzeri yapılanma içinde.

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Ancak bu markalardan biri olan Anadolu Farm'ın üye sayısı ve topladığı iddia edilen para neredeyse Çiftlik Bank ile yarışacak düzeyde. Kayseri merkezli Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ve yılda yüzde 300'e varan oranlarda kâr vaat eden Anadolu Farm'ın bir yılda 200 milyon TL para topladığı öğrenildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın incelemeye aldığı, 44 bin üyesi bulunan sistemde 2 hafta önce tüm ödemeler durdu. Anadolu Farm'ın, Çiftlik Bank ile söylem benzerliği dikkat çekiyor. İnceleme başladıktan sonra üye ödemelerini günlükten haftalığa çıkaran ve sonra da durduran Anadolu Farm'ın üyelerini "İnceleme nedeniyle hesaplarımız bloke edildi. Bu yüzden ödeme yapamıyoruz" şeklinde oyaladığı görüldü.

Para yatıran üyelerin etkilemek yapılan yatırımlarda Anadolu Farm'ın tercih ettiği alan ise tavuk restoranları açmak olmuş. Kayseri ve Tokat'ta "Tauk" markasıyla restoran açan şirket, dağıttığı kârın buralardan geldiğini iddia ediyor.

BAKANLIK: NİTELİKLİ DOLANDIRICI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise Anadolu Farm'ın da nitelikli dolandırıcılık yaptığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Bakanlık ödemelerin durmasında kendilerinin etkisi olmadığını açıkladı.

MEHMET AYDIN İLE AYNI YAŞLARDA

Çiftlik Bank logosunda inek yer alırken, Anadolu Farm'ın logosunda boğa resmi bulunuyor. Piyasadan 200 milyon TL topladığı iddia edilen Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir'in Çiftlik Bank Ceo'su Mehmet Aydın ile benzer yaşlarda olması da dikkat çekiyor.

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