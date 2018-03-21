Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Piyasadan yaklaşık 500 milyon lira topladığı ortaya çıkan Çiftlik Bank skandalının ardından yapılan incelemelere göre faaliyeti süren 120'den fazla sanal çiftlik oyunu bulunuyor. Çiftlik Bank benzeri yapılanma içinde olan markalardan Anadolu Farm'ın üye sayısı ve piyasadan topladığı para neredeyse Çiftlik Bank ile yarışacak düzeyde. Kayseri merkezli bir şirket çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm yılda yüzde 300'e varan oranlarda kar vaat ediyor. Anadolu Farm'ın piyasadan yaklaşık 200 milyon lira topladığı iddia ediliyor.

Piyasadan yarım milyardan fazla para topladığı ortaya çıkan Çiftlik Bank'ın, sanal ponzi oyunlarında buzdağının görünen kısmı olduğu ortaya çıktı. İncelemelere göre, hâlâ faaliyette olan 120'den fazla sanal çiftlik oyunu bulunuyor.

ÇİFTLİK BANK BENZERİ YAPILANMA

Sabah gazetesinin haberine göre Anadolu Farm, Çılgıninekler, Sütbank, Galeribank, Yeşilbank, Çiftlikshop, Bizimtavuklar, İmecebank, Gerçekçiftçi gibi sanal oyunlar da Çiftlik Bank benzeri yapılanma içinde.