Çiftlik Bank'tan Uganda'ya yardım eli

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonu Zeytin Dalı Harekâtı'na dünyanın dört bir yanından destek yağıyor. Çiftlik Bank'ın yardım eli uzattığı Ugandalı yetim ve öksüzler minik ellerini Türk askeri için açıp dua etti.

Uganda'nın başkenti Kampala'ya 450 kilometre uzaklıktaki Soroti kentinde kesilen kurbanlar bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İslam kardeşliğinin yardımlaşma ve dayanışma ile vücut bulduğunu dile getiren Çiftlik Bank Genel Müdürü Niyazi Karakoç, "Türkiye'den 7 bin kilometre uzakta yer alan Uganda da yaşayan Müslüman kardeşlerimizle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Çiftlik Bank olarak yurt içinde, yurt dışında ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında yer almaya azami gayret gösteriyoruz.

Kurucu Başkan Mehmet Aydın, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nda teröre karşı mücadele eden ordumuzun başarısı için adak adamıştı. Bu nedenle Uganda’da yaşam mücadelesi veren yoksul kardeşlerimiz için 100 adet küçükbaş hayvan kestirdi. Etleri ve diğer gıda malzemelerini dağıtmış olmanın ve coğrafyada yaşayan mazlum halkın dualarında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki çocuklar askerlerimizin başarısı için dua ediyor" dedi. Yardımların ardından ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken bölge halkı ile öksüz ve yetim çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

SIRADA SU KUYUSU, SAĞLIK OCAĞI VE MESCİT VAR

Yetkililerden bilgi alarak, bölge halkına iş imkânı sağlamak için yatırım yapmak istediklerini dile getiren Çiftlik Bank Genel Müdürü Niyazi Karakoç, CEO Mehmet Aydın tarafından su sıkıntısı çeken kara kıta Afrika’da su kuyusu, sağlık ocağı ve büyük bir mescit inşa edileceğini açıkladı.

(Önce Vatan Gazetesi)