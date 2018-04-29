Çiftlik Bank vurgununun kilit isminden bomba itiraflar

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Çiftlik Bank vurgununda ismi şirketin firari CEO’su Mehmet Aydın ile anılan bilgisayar yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul (29), ‘etkin pişmanlık’tan faydalanmak için Aydın’ın tüm kirli işlerini açıkladı. ŞİRKET İÇİNDEKİ VURGUNU FARK ETTİ



Muş nüfusuna kayıtlı olan Cudi Cumhur Yurdakul, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. 2009’da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde 2 yıllık İşletme Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. 7 ayrı yazılım şirketinde çalışıp kendisini geliştirdi. Açıköğretim’e girerek eğitimini 4 yıla tamamladı. Genç yaşta evlenip bir de çocuk sahibi oldu. Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın ile 25 Aralık 2016’da tanışan Yurdakul’un yazılım bilgisi Aydın’ı çok etkiledi ve ona iş teklifinde bulundu. Bu tanışma, Çiftlik Bank’ın faaliyete geçmesinden yalnızca birkaç ay sonra gerçekleşti. Yurdakul, 1 Ocak 2017’de Çiftlik Bank’ta yazılım geliştirme uzmanı olarak 2 bin 500 TL maaşla işe başladı. Çiftlik Bank’taki bazı açıkları kapatarak yazılımı geliştirdi. Maaşı kısa sürede 15 bin TL’ye çıktı. Çiftlik Bank’ın başka bir yazılımcısının 2 milyon TL’yi kendi hesabına aktardığını tespit etti. Bu yazılımcı, Aydın tarafından işten çıkarıldı. Yurdakul, bir süre sonra Çiftlik Bank’tan ayrılıp kendi yazılım şirketini kurdu. Ancak Mehmet Aydın, taşeron olarak Çiftlik Bank’ın yazılım işini yürütmesini teklif etti. O da kabul etti.

‘322 MİLYON TL’LİK AÇIĞI BITCOIN İLE AÇIKLADI’



Yurdak ul, Aydın’ın paraları ne şekilde yurtdışına çıkardığı konusunda ise polise şu bilgileri verdi: “Kuzey Kıbrıs’ta bulunan şirketinin üzerinden yapmış olabilir. Paralar Kuzey Kıbrıs ve daha sonra başka ülkelere gönderilmiş olabilir.” Çiftlik Bank’taki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olaraksa Yurdakul, “Müfettişler, Çiftlik Bank’ta 322 milyon TL’lik açık tespit etti. Bunun üzerine Mehmet Aydın ve ekibi bu açığı Bitcoin cihazları ve ‘Bitcoin aldık’ diyerek kapatma gayretine girdi. Bitcoin’deki para trafiğinin izi sürülemediği için bu yöntemi kullandıklarını düşünüyorum” dedi. ‘ARJANTİN’DE OLMADI’



Bitcoin sistemini Arjantin’de de kurmak istediklerini söyleyen Yurdakul, 2017 Temmuz ayında Mehmet Aydın ile Arjantin’e gittikleri bilgisini de verdi. Yurdakul, neden başarısız olduklarını şöyle anlattı: “Şirket kurup vatandaşlık almayı düşündük. Sistemi buraya entegre edecektik. 5 ay çalıştık ama bürokratik engeller nedeniyle başarılı olamadık. Arjantin’i bırakarak Uruguay’a geçtik.”