Çiftlik Bank vurgunuyla 77 bin kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti. Türkiye, iade talebiyle ilgili dosyalarını Arjantin'e gönderdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır. Konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir" dedi.
Ayrıca, Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın iadesi ile ilgili Türkiye'nin Uruguay'da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliğine gönderildi.
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