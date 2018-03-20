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Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank vurgunuyla 77 bin kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti. Türkiye, iade talebiyle ilgili dosyalarını Arjantin'e gönderdi.

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Çiftlik Bank vurgunuyla 77 bin kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti. Türkiye, iade talebiyle ilgili dosyalarını Arjantin'e gönderdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır. Konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir" dedi.

Ayrıca, Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın iadesi ile ilgili Türkiye'nin Uruguay'da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliğine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlikbank banka vurgun Mehmet Aydın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Atı alan Üsküdarı geçti. Eskiden Ali Baba'nın bir çiftliği vardı ve içinde çeşit çeşit hayvanları vardı. Şimdi Mehmet Aydın'ın bir çiftliği var ama içinde sadece sığırları kaldı!!!
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