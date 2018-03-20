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Çiftlik Bank'a Bursa'da soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 500'e yakın mağdurun suç duyurusunda bulunduğu Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma başlattı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank mağdurlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme katılımcı olan 500'e yakın mağdur, Bursa Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurular neticesinde Çiftlik Bank ile ilgili "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Çiftlik Bank Mağdur soruşturma

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