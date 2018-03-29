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Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 3 şirkete kayyum atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 3 şirkete kayyum atandı

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