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ÇİFTLİK BANK'IN YAZILIMCISI TUTUKLANDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:12 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA Çiftlik Bank soruşturmasında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
Çiftlik Bank soruşturmasında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

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