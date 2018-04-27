Çiftlik Bank'ın yazılımcısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Çiftlik Bank sisteminin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Yurdakul, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına gönderildi.
Burada soruşturma savcısı tarafından ifadesi alınan Yurdakul, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevkedildi.
Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Yurdakul'un sevkedildiği suçlardan tutuklanmasına karar verdi.
Bu arada, soruşturma kapsamında şüpheli Yurdakul'un halen firari olan Mehmet Aydın'ın şirketlerinin tüm yazılım ve bilişim sistemlerini kurup kontrol eden kişi olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Şüpheli Yurdakul'un, örgüt kapsamındaki faaliyetlerini sürdürmek üzere örgüt lideri Aydın ile görüşmek ve talimat almak amacıyla 5-8 Mart tarihleri arasında Brezilya'ya gittiği ve ondan aldığı talimatlar doğrultusunda suç işlemeye devam ettiği yönünde tespitler yapıldığı öğrenildi.
Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı
Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek
Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum