HABER

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Çiftlik Bank sisteminin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Çiftlik Bank sisteminin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Yurdakul, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına gönderildi.

Burada soruşturma savcısı tarafından ifadesi alınan Yurdakul, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevkedildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Yurdakul'un sevkedildiği suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Bu arada, soruşturma kapsamında şüpheli Yurdakul'un halen firari olan Mehmet Aydın'ın şirketlerinin tüm yazılım ve bilişim sistemlerini kurup kontrol eden kişi olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli Yurdakul'un, örgüt kapsamındaki faaliyetlerini sürdürmek üzere örgüt lideri Aydın ile görüşmek ve talimat almak amacıyla 5-8 Mart tarihleri arasında Brezilya'ya gittiği ve ondan aldığı talimatlar doğrultusunda suç işlemeye devam ettiği yönünde tespitler yapıldığı öğrenildi.

<img alt="'Tosun' hakkında bomba iddia: "Aktif konumu o şehri gösteriyor"" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2461698/2461698-148x74.jpg">'Tosun' hakkında bomba iddia: "Aktif konumu o şehri gösteriyor"
Tosun'un melekleri...Tosun'un melekleri...
Tosun'un aşk üçgeniTosun'un aşk üçgeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cudi Cumhur Yurdakul Çiftlik Bank soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı

Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.