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ÇİFTLİK BANK'IN YAZILIMCISI TUTUKLANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:45 | Son Güncelleme

  * Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.  * Yurdakul'un firari şüpheli Mehmet Aydın ile görüşmek için Brezilya'ya gittiği öğrenildi.

* Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.
* Yurdakul'un firari şüpheli Mehmet Aydın ile görüşmek için Brezilya'ya gittiği öğrenildi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın koordinasyonunda yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul, emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarıldı. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından sorgusu yapılan Cudi Cumhur Yurdakul, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Bilişim sistemleri ve bankaları aracı kullanarak dolandırıcılık" ve "Tacir ve şirket yöneticileri dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, sorgusunu yaptığı Yurdakul'u sevk edilen maddelerden tutuklanmasına karar verdi.

BREZİLYAYA GİDİP MEHMET AYDIN İLE GÖRÜŞMÜŞ
Soruşturma kapsamında tutuklanan Yurdakul'un firari şüpheli Mehmet Aydın'ın şirketlerinin tüm yazılım ve bilişim sistemlerini kurup kontrol eden kişi olduğu, örgüt kapsamındaki, örgüt kapsamındaki faaliyetleri sürdürmek için 5 Mart 2018 tarihinde Brezilya'ya gittiği, 8 Mart 2018 tarihinde döndüğü ve aldığı talimatlar doğrultusunda suç işlemeye devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Çiftlik Bank'ın arşiv görüntüleri

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