Çiftlik Bank'ın yazılımcısına gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Çiftlik Bank kurgusunun yazılımcısı yakalandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un yerini tespit etti.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, Yurdakul gözaltına alındı.
Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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