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Çiftlik Bank'ın yazılımcısına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 20:40 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Çiftlik Bank kurgusunun yazılımcısı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Çiftlik Bank kurgusunun yazılımcısı yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un yerini tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, Yurdakul gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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Çiftlik Bank gözaltı soruşturma

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