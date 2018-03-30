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Çiftlik bekçisi, korktuğu Kangal köpeğini av tüfeğiyle öldürdü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:12 | Son Güncelleme

'BU  İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM' Bursa'daki çiftlikte bekçilik yapan Yaşar Ş.'nin, yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik'e ait Kangal köpeğini öldürmesinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Bursa'daki çiftlikte bekçilik yapan Yaşar Ş.'nin, yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik'e ait Kangal köpeğini öldürmesinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Henüz 2 yaşında olan köpeğinin vurulmasının ardından şok yaşadığını söyleyen Ali Çelik, "Bu işin peşini bırakmayacağım. Hukuk mücadelesini soruna kadar sürdüreceğim" dedi.

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