Çiftlikbank soruşturması: 3 milyon liraya el konuldu

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlığına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya el konulduğu öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank'a yönelik olarak yürütülen, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Suç örgütüne üye olmak", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şirket yetkililerin hakkında işlem yapıldığı ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği gerekçesi ile 3.090.340,02 TL, 16 kişi ve 3 firmanın malvarlığına el konulduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ilgili firmanın tesislerine el konulduğu ve tesislerde bulunan canlı hayvanların bakımının da atanan yediemin tarafından yürütüldüğü belirti.

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