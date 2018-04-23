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Çiftlikbank yazılımcısı gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 20:09 | Son Güncelleme

ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Y.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Y. gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün yaptıkları operasyonla Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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