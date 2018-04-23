ÇİFTLİKBANK YAZILIMCISI GÖZALTINDA

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Çiftlikbank soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Y. gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün yaptıkları operasyonla Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.