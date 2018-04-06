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Çiftlikbank'ın soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı; bitcoin tarlası da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 19:50 | Son Güncelleme

ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda aralarında Çiftlikbank'ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Çiftlikbank'ın soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı; bitcoin tarlası da bulundu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda aralarında Çiftlikbank'ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Çiftlikbank'ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan dijital verilerin incelemenin ardından Çiftlikbank'ın bitcoin tarlası olarak adlandırılan dijital malzemelerin yeri tespit edildi. Ardından Balıkesir KOM Şube ile birlikte düzenlenen operasyonda Çiftlikbank'a ait, bitcoin tarlası olarak adlandırılan çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

(FOTOĞRAF)

Çiftlikbank'ın soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı; bitcoin tarlası da bulundu

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