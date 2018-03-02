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Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında kan donduran detay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 07:05 | Son Güncelleme

İstanbul Kayışdağı’nda bulunan bir kaz çiftliğinde çocuklara cinsel istismarda bulunan Abuzer Sayan’ın sevgilisi A.B., konuştu. A.B., Sayan hakkıında "Tanıştığımızdan beri cinsel sapkınlığı vardı zaten. Ufak yaşta kızlarla beraber olmaktan haz alan biriydi" ifadesini kullandı.

İstanbul Kayışdağı’ndaki boş bir arazide yer alan kaz çiftliğinde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Abuzer Sayan’ın hayatına giren kadınlardan A.B., Habertürk'e konuştu. Sayan’ın sürekli 15-16 yaşında kızlarla yakalandığını anlatan A.B., “Çok kadınla yaşadı. Bir değil 4 çocuğu var. O da bildiğimiz kadarıyla. Söz konusu çiftlik Abuzer’in değil, kaçak bir yer. Oraya hayvan bakmak bahanesiyle önüne gelen kızı götürdüğüne zaten hepimiz şahidiz. Gerçekten uzak ve ürkütücü bir yer” dedi.

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"CİNSEL SAPKINLIĞI VARDI"

Sayan’ın kendisinden ayrıldıktan sonra yurttan kaçan bir kız da dahil olmak üzere birkaç kızla daha beraber olduğunu söyleyen A.B., şunları ifade etti:

"Beraber olduğu kızları hep korkutuyordu. Çok şiddet uyguluyordu. Silahı da vardı. ‘Seni öldüreceğim’ diye tehditler savuruyordu. Kişiliksiz, karaktersiz bir insandı. Gelip gitmesine kimsenin karışmamasını isterdi. ‘Bana babam bile karışamaz, istediğimi yaparım’ diyen bir adam. Çiftlik tenha bir yerde olduğu için kimse görmesin diye kızları orada istismar ediyordu. Tanıştığımızdan beri cinsel sapkınlığı vardı zaten. Ufak yaşta kızlarla beraber olmaktan haz alan biriydi. Benimle beraberken de çocuk yaşta beraber olmadığı kız kalmamış. Onu tanıdığım için pişmanım.”

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"BİZ ARKADAŞ GİBİYİZ"

Öte yandan, 4 çocuğu bulunan Sayan’ın kızı G.S. ise babasının suçsuz olduğunu savundu. G.S., “Avukatımız zaten gerekli bilgileri verecek. Babamla benim hiçbir sorunum olmadı. Baba-kız ilişkisi değil bizimki, biz arkadaş gibiyiz zaten” diye konuştu.

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