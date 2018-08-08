Çiğköfteyi beğenmeyince iş yeri sahibine saldırdı

Edinilen bilgiye göre, Cami Caddesi'ndeki bir çiğ köfte dükkanına gelen Ç.K. (24), önceden sipariş ettiği ürünleri beğenmediğini söyledi. Konuşma sonrası tartışma yaşandı. İş yeri sahibinin şikayetçi olduğu C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayın hemen sonrasında İsmet İnönü Caddesi'nde iş yeri sahibini gören C.K. işletmeciyi bu defa darp etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan C.K. kasten yaralama suçundan tutuklanarak Bilecik Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
DHA
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