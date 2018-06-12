Ciğer, Edirne'de ramazanda da vazgeçilmez lezzet oldu

EDİRNE (AA) - Şöhreti, tadıyla ülke sınırlarını aşan, adına türküler yazılan Edirne tava ciğeri, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.

Eski payitaht Edirne'ye gelip Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere kentin cami ve külliyelerini gezip manevi doygunluğa ulaşan ziyaretçiler, iftar saatinde de tava ciğerin baş tacı olduğu iftar sofralarına oturdu.

Edirne'nin gastronomi alanındaki en önemli simgesi olan tava ciğeriyle iftar yapmak için İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden ve Batı Trakya'dan vatandaşlar kente akın etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, ramazan ayında kente yüz binlerce turistin geldiğini ve tonlarca ciğer tüketildiğini söyledi.

Ramazan ayının esnaflar başta olmak üzere Edirne'de bereketli bir şekilde geçtiğini ifade eden Dinar, "2018 yılı ramazanı biz esnaflar için çok güzel geçti. İnanç turizmi kapsamında kentimizi yüz binlerce insan ziyaret etti. Sadece Kadir Gecesi'nde 50 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Güzel bir ramazanın sonuna geldik. İnşallah bayram da bizler için güzel geçer." dedi.