Çiğli’de aşk ile dokunan el emeği sergisi

Çiğli Belediyesi el sanatları kursiyerlerinin hazırladığı göz kamaştıran yılsonu sergisi coşkulu törenle açıldı.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan el emeği ve el sanatları kursiyerlerinin yılsonu sergisi, yoğun katılımla belediye sergi salonunda açıldı. Serginin açılışına Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, eşi Ergül Arslan, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, CHP Çiğli ilçe yöneticileri ve kursiyerler katıldı. Kış dönemi boyunca iğne oyası, mefruşat, dantel anglez ve el nakışları kurslarına katılan 106 kursiyerin bir yıllık emeği büyük beğeni topladı. Sergide yüzlerce eser sergilenmeye değer görüldü.

Serginin açılışında kurs eğitmeni Serpil Ün, Başkan Hasan Arslan’a, kursiyerler tarafından işlenen masa örtüsü, eşi Ergül Arslan’a ise iğne oyası ile süslenmiş gaz lambası hediye etti. Başkan Hasan Arslan, daha sonra kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını dağıttı.

“Aşk ile Dokunulmuş El Emeği El Sanatları” adını taşıyan serginin açılışını yapan Başkan Hasan Arslan, geleneksel el sanatlarının büyük ilgiyle takip edildiğini söyledi. Açılan kurslara yoğun katılım olduğuna dikkat çeken Başkan Arslan, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenleri ve kursiyerleri kutlayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “El sanatları sergisinde birbirinden güzel eserleri görüyoruz. Gerçekten el emeği ve göz nuru ile yapılan işler çok güzel ürünler bunlar. Tüm kadınlarımızı sabırlarından ve böyle güzel eserlerinden dolayı kutluyorum. Kursiyerlerimizin emekleri bizim için çok kıymetli. Bir yıl boyunca çok emek vererek güzel eserler meydana getirmişler. Hepsini yürekten kutluyor, bu çabalarını sürdürmelerini diliyorum.”



