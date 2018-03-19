Çiğlili vatandaşlar Çanakkale’de

Çiğli Belediyesi tarafından, Çiğli’de yaşayan vatandaşlar için 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümünde Çanakkale gezisi düzenledi.

Çanakkale destanının 103. yıldönümünde çeşitli mahallelerden 500 Çiğlili vatandaş belediye binası önünde toplanarak 11 otobüsle Çanakkale’ye hareket etti. Tüm otobüsleri dolaşarak, vatandaşları Çanakkale’ye yolcu eden Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, bu toprakların büyük bedeller ödenerek korunduğunu belirterek, Çanakkale destanının yazıldığı şehitlik ve anıtları görmek üzere Çiğli halkı için gezi düzenlediklerini söyledi.

Şehitleri her zaman saygı ve minnetle andıklarını belirten Başkan Arslan, “Çanakkale ve kurtuluş destanlarımızı yazan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Çanakkale’de 250 bin şehit verdik ama ülkemizin işgal edilmesine asla izin vermedik. Ardından gerçekleşen Kurtuluş Savaşında da başka bir destan yazdık. Cumhuriyetimizi kurduk. Ülkemize ve cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz, çıkmak zorundayız” dedi.

Gece hareket eden otobüslerle, sabah erken saatlerde Çanakkale’ye varan Çiğlili grup, gün boyunca tüm şehitlik ve anıtları rehberler eşliğinde gezdi. Kilitbahir, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahin Dere Şehitliği, Çanakkale Şehitleri Abidesi, Anzak Koyu, Kanlı Sırt, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı gibi önemli yerleri rehberler eşliğinde gezen vatandaşlar, oldukça duygulu anlar yaşadı ve böylesine anlamlı bir gezi düzenlediği için Başkan Arslan’a teşekkürlerini iletti.