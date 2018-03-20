Cihanbeyli’de şehitler için 500 fidan toprakla buluşturuldu

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde oluşturulan Afrin-Zeytin Dalı Şehitleri Hatıra Ormanında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Kahraman Mehmetçik Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görevini icra ederken, Cihanbeyli ilçesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. İlçede yeni oluşturulan ormanlık alana aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak için "Afrin-Zeytin Dalı Şehitleri Hatıra Ormanı" ismi verildi. Hatıra ormanında düzenlenen törenle 500 fidan toprakla buluşturuldu. Program öncesi ilk olarak tüm şehitler için dua okundu, ardından da fidanlar toprakla buluşturuldu. İlçe Kaymakamı Mustafa Kutlu, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Programa İlçe Kaymakamı Mustafa Kutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Gürel, askerler, emniyet mensupları, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.