Cihaner'den Şanal'ın yargılandığı davaya katılma talebi

Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i makamında gözaltına aldıran eski savcı Osman Şanal'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Cihaner ve avukatı, eski MİT Erzincan personeli Sadri Barkın İnce'nin avukatı ve sanık avukatı katıldı. Tutuklu Şanal ile bulunduğu Düzce Cezaevi'nden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.
Cihaner, "sanığın mensubu olduğu örgütün eylemleri nedeniyle tutuklandığını" ancak sonuçta beraat ettiğini belirtti ve davaya katılma talebinde bulundu.
İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Cihaner için "Yok mu onu alacak bir babayiğit" dediğini, Şanal'ın ise o talimatı emir sayıp, müvekkilini tutuklattığını ifade etti.
Eski MİT mensubu İnce'nin avukatı Mehmet Eren Turan ise davaya katılma talebinde bulunarak, "Müvekkilim, Erzincan'da MİT mensubu olarak görev yaparken sanığın soruşturmasıyla tutuklanmıştır. Ancak sonuçta suç işlemediği sabit olduğundan beraat etmiştir." dedi.
Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, eski Erzincan MİT Bölge Müdürü Şinasi Demir'in de mahkemeye dilekçe göndererek davaya katılma talebinde bulunduğunu bildirdi.
Katılma taleplerine ilişkin beyanı sorulan Şanal ise şunları söyledi:
"Yasanın ve anayasanın verdiği görevleri yerine getirdim. Hiçbir dayanağı olmayan, tamamen hayali, senaryodan ibaret ithamları reddediyorum. İlhan Cihaner'in beraat ettiği dosyanın bu dosyayla ilgisi yok. Asla kabul etmediğim terör örgütü üyeliği suçlamasının muhatabı devlettir, kişiler değildir. 2009-2010'da hasbelkader yürüttüğüm bir görev nedeniyle beni FETÖ ile ilişkilendirmeleri ve suçlamaları kabul edilemez. Masumiyet karinesini çiğneyerek, beni FETÖ'cü ilan ettiler. Buraya mahkemenizi baskı altına almak için gelmişler. Ben FETÖ'cü değilim, hiç kimseden emir almadım. Kötü bir şey yapmadım. Ben yanlış bir insan değilim, terörist asla değilim."
Cumhuriyet savcısı, Cihaner ve İnce'nin sanığa yüklenen suçtan doğrudan zarar görme ihtimalleri bulunduğundan davaya katılma taleplerinin kabulünü istedi.
Mahkeme heyeti, katılma taleplerini içeren dilekçelerin sanığa tebliğine, katılma taleplerinin gelecek celse değerlendirilmesine ve bazı kişilerin tanık olarak dinlenmeleri için işlem yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
İddianamede, Şanal'ın, Düzce cumhuriyet savcısıyken FETÖ ile irtibatı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği hatırlatıldı.
Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve eski CHP Denizli Milletvekili Cihaner'i 2010'da makam odasında gözaltına aldıran Şanal'ın ByLock kullandığı da iddianamede yer almıştı.
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