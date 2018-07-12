Cihaner'den Şanal'ın yargılandığı davaya katılma talebi

Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i makamında gözaltına aldıran eski savcı Osman Şanal'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Cihaner ve avukatı, eski MİT Erzincan personeli Sadri Barkın İnce'nin avukatı ve sanık avukatı katıldı. Tutuklu Şanal ile bulunduğu Düzce Cezaevi'nden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Cihaner, "sanığın mensubu olduğu örgütün eylemleri nedeniyle tutuklandığını" ancak sonuçta beraat ettiğini belirtti ve davaya katılma talebinde bulundu.

İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Cihaner için "Yok mu onu alacak bir babayiğit" dediğini, Şanal'ın ise o talimatı emir sayıp, müvekkilini tutuklattığını ifade etti.

Eski MİT mensubu İnce'nin avukatı Mehmet Eren Turan ise davaya katılma talebinde bulunarak, "Müvekkilim, Erzincan'da MİT mensubu olarak görev yaparken sanığın soruşturmasıyla tutuklanmıştır. Ancak sonuçta suç işlemediği sabit olduğundan beraat etmiştir." dedi.