CİHANGİR'DE KAMERADAKİ SİLAHLI SALDIRININ ZANLILARI YAKALANDI 

Haber: Çağatay KENARLI-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Cihangir'de husumetli olduğu kişinin önünü keserek silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.

Önceki gece Beyoğlu Cihangir'de meydana gelen olayda Savaş Öztürk'ün yolu husumetli olduğu bir grup tarafından kesilmiş Öztürk aracına binerek kaçmıştı. Gruptakiler aracın arkasından koşarak ateş açmış ancak olayda yaralanan olmamıştı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri F.A ve B.A'yı yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. F.A. ve B.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Öztürk'ün kaçması

-Arkadan ateş açılması

-Yere düşen saldırgan

-Ateş etmeye devam etmesi

-Kaçışan vatandaşlar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Zanlıların emniyetten çıkış

-Detaylar

