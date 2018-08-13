HABER

CİHANGİR'DE KAMERADAKİ SİLAHLI SALDIRININ ZANLILARI YAKALANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 09:32 | Son Güncelleme

  Haber: Çağatay KENARLI-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Cihangir'de husumetli olduğu kişinin önünü keserek silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı.

Haber: Çağatay KENARLI-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Cihangir'de husumetli olduğu kişinin önünü keserek silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.
Önceki gece Beyoğlu Cihangir'de meydana gelen olayda Savaş Öztürk'ün yolu husumetli olduğu bir grup tarafından kesilmiş Öztürk aracına binerek kaçmıştı. Gruptakiler aracın arkasından koşarak ateş açmış ancak olayda yaralanan olmamıştı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri F.A ve B.A'yı yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. F.A. ve B.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Öztürk'ün kaçması
-Arkadan ateş açılması
-Yere düşen saldırgan
-Ateş etmeye devam etmesi
-Kaçışan vatandaşlar
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Zanlıların emniyetten çıkış
-Detaylar

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Son dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durduSon dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu
İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haberİstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu

Son dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu

İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber

İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.