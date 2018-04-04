Cihangir’de Sokak Hayvanları yeni sahiplerine kavuştu

Beyoğlu Belediyesi tarafından Cihangir Parkı’nda yapılan hayvan barınağında düzenlenen "Pati Sahiplendirme’’ etkinliğiyle sokak hayvanları yeni sahiplerine kavuştu. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra sanatçı Yusuf Güney, Leman Sam başta olmak üzere pek çok ünlü isimde katıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Cihangir Parkı’nda yapılan hayvan barınağında bulunan sokak hayvanları yeni sahiplerini buldu. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde Beyoğlu Belediyesi ve Cihangir Pati Dostları tarafından düzenlenen ‘’Pati Sahiplendirme’’ etkinliğiyle sahipsiz pek çok sokak hayvanı sahiplendirildi. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra Yusuf Güney, Ekin Olcayto, Leman Sam ve Duygu Yetiş gibi pek çok ünlüde katıldı. Ayrıca sanatçılar sosyal medyadan #SENDESAHİPLEN etiketiyle düzenlenen etkinliğe destek verdi.

Hayvanları sahiplenmenin önemine vurgu yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bugün Dünya Sokak Hayvanları Günü. Bizde Cihangir’deyiz. Cihangir kedisi ile meşhur. Burası gerçekten hayvanlara karşı duyarlı insanların bolca var olduğu bir semt. Cihangir Kedisi adını tarihe buradan yazdırmış. Bizde bu anlamlı günde buradayız. Uzun zamandır burada iyi bir çalışmamız vardı. Belediyemizin yaptığı bu çalışmanın ardında sivil toplum olarak çok güçlü bir ekip var. Belki de buradan hep birlikte dünyaya, bütün insanlığa bir şey haykırıyoruz. Bencil olmamamız gerekiyor. Bu kainatın bir parçasıyız. Havasına, suyuna, toprağına sahip çıkmamız gerektiği kadar hayvanları da en azından zihnimizde sahiplenmeliyiz. Mümkünse gerçekten sahiplenmeliyiz. Bu dünya bizim. Güzel de bir mesaj var. Ben öncelikle bu duyarlılığın önderlerine teşekkür ediyorum. Mesajımızı da buradan bütün Türkiye’ye vermiş oluyoruz. ‘Sahiplen’ diyoruz" diye konuştu.

Sahiplendirme işlemlerinde en önemli görevin ebeveynlere düştüğünü dile getiren şarkıcı Yusuf Güney, "Ülkemizde gerçekten sahipsiz kedi ve köpek sayısı çok fazla. Her geçen gün de daha çok artıyor. Bilinçsizce satın alınmalar, petshoplardan satın alınmalar sonucunda ve en fazla bebeklik hallerini sevdiğimiz için heveslenip birden gaza gelip alıyoruz. Sonra büyüdükleri zaman sokağa bırakıyoruz. Bu yüzden de dünya genelinde 600 milyon gibi bir rakam oluyor. Ben inanılmaz bir hayvan severim. Benim zaten 2 tane köpeğim var. Bahçemin önünde 15 tane köpeğe bakıyorum. 20’ye yakında kedim var. Baya ev kirası gidiyor onlara her ay. Biz ne zaman böyle bir millet olduk ben çok merak ediyorum. Biz ki merhametli bir milletiz baktığımız zaman. Ne ara bu kadar bilinçsizleştik ne ara bu kadar gaddar olduk. Bir aile sadece bir köpek sahiplense sokakta gerçekten sokak köpeği kalmayacak. Şefkatimizden, sevgimizden onları eksik etmemiş olacağız ve daha güzel bir dünya bırakmış olacağız çocuklarımıza. Bizden ne görüyorlarsa onu yapıyorlar. Biz onlara kötü davrandığımız sürece onlarda bizden görüp öyle davranacaklar. Burada işler ebeveynlerde bitiyor ‘’ dedi.

Bir hayvanı sahiplenmenin ciddi bir sorumluluk getirdiğini söyleyen oyuncu Duygu Yetiş ‘’ Mesajımız ‘satın alma sahiplen’. Birçok köpek bırakılıyor, terk ediliyor. Barınaklarda çok fazla köpek ve kedi var. Onları artık petshoplardan satın almak yerine sahiplenilmesini öneriyorum. Bir köpek sahiplenmenin ne demek olduğunu ben bundan 1 ay önce öğrendim. Barınaktan aldığınız kediler, köpekler bir barınaktan çıkıp evinize geldiği zaman size nasıl teşekkür edeceklerini çok iyi biliyorlar. Ben daha çok cins köpek istedikleri için petshoplardan satın aldıklarını düşünüyorum ama artık barınaklarda da çok cins köpek var. Bir gidip baksınlar. Benim köpeğimde tahminimce evde büyütülmüş sonra sokağa terk edilmiş bir köpek. Bir köpek bakmak evet zor. Çok ciddi bir sorumluluk istiyor. Eğer gerçekten buna kararlıysanız, bu sorumluluğu almak istiyorsanız o zaman bir köpek sahiplenin ‘’ dedi.