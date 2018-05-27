"Cihannüma sahur buluşması"

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Biz Müslümanlar ayağa kalkarsak, haçlıların, Yahudilerin, Budistlerin yaptıklarına karşılık verebiliriz. Bunu mazlumun yanında olarak yapacağız. Allah mazlumun yanında olmamız gerektiğini söylüyor." dedi.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği'nin Boğaziçi Yaşam Merkezinde düzenlediği sahur programında konuşan Yıldırım, Müslümanların kardeş olduğunu belirtti.

Filistin'e yönelik son günlerdeki gelişmelere değinen Yıldırım, "Hedef Kudüs'tür. Kudüs savaşı şu anda başlamıştır. Dünyadaki tüm kirlerin Kudüs merkezli temizlendiğini göreceksiniz. Beytül Makdis'in etekleri Kudüs'ün değişimin ve özgürlüğün merkezidir o nedenle savaş eksik olmayacaktır.'' dedi.

Müslümanların ayağa kalkması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Biz Müslümanlar ayağa kalkarsak, haçlıların, Yahudilerin, Budistlerin yaptıklarına karşılık verebiliriz. Bunu mazlumun yanında olarak yapacağız. Allah mazlumun yanında olmamız gerektiğini söylüyor. Somut öneri sadece çalışmak çalışmak, çalışmaktır. İslam birliği kurulmalıdır. Bilgiye dayanmayan hareket bizi bir yere götürmez. Bilgiyi kullanmadan İslam birliği olmaz.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'a teşekkür plaketi ve tablo takdim etti.

Etkinlik, sabah ezanının okunmasının ardından sona erdi.

