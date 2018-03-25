"Çikolata kistinin bilinirliği düşük"

İSTANBUL (AA) - Endometriozis Adenomyozis Derneği, tüm dünyada 178 milyon, Türkiye'de ise 2 milyon kadını etkilediği düşünülen çikolata kistinin bilinirliğinin çok düşük olduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, halk arasında çikolata kisti olarak da bilinen endometriozisin tüm dünyada kadınlar arasında oldukça sık görülen bir sağlık sorunu olduğu belirtildi.

Açıklamada, kadınların ağrılarının dayanılmaz hale gelmeden ya da çocuk sahibi olamama gibi nedenler ortaya çıkmadan, uzmana başvurmadığına işaret edilerek, şu bilgiler verildi:

"Tüm dünyada 178 milyon, ülkemizde ise 2 milyon civarında çikolata kisti hastası olduğu düşünülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastalığın bilinirliği oldukça düşüktür. Hastalığın belirtilerine baktığımızda; adet sancısı, rahim bölgesinde sürekli ağrı, çocuk sahibi olamama, kronik yorgunluk, depresyon, özellikle adet döneminde idrar ve büyük tuvaleti yaparken ağrı gibi sorunlar ön plana çıkıyor. Maalesef bu belirtilerin çoğu pek çok kadın tarafından göz ardı edilmekte, özellikle genç kızlarda 'adet sancısı normaldir' gibi ifadelerle hastalığın tanı alması gecikmekte ve geri dönülmez yola girilmektedir.

Hastalığın çok farklı tedavi seçenekleri mevcut olmakla birlikte, tam tedavi sağlayan bir yöntem şekli şu an için mevcut değildir. Medikal tedavisinde çeşitli hormon içeren ilaçlar kullanılırken, cerrahi ihtiyacı olan hastalara ise kapalı ameliyat ile çikolata kisti olan bölgeler çıkarılmaktadır. Hastaların hayat standartlarını arttırmak amacıyla çeşitli diyet programları ve farklı egzersizler önerilerek, özellikle ağrının azaltılması sağlanmaktadır."

Hastaların hayat boyu takıp edilerek yakın izlemde olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, dernek olarak halkı bilgilendirmek ve maksimum sayıda kadına ulaşmak için çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.