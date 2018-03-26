Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, et ve süt ürünleri, takviye edici gıdalar ve benzer ürünler, bitkisel yağlar, bal, alkolsüz içecekler, baharat, çikolata, enerji içeceği üretiminde taklit ve tağşiş yapan işletmeler ve ürünlerini kamuoyuna ilan etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, TÜDEF Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı ürünlerin içeriğini incelediklerini, içinde cinsel gücü arttırıcı ve zayıflatıcı ilaç etken maddesi olan 15 marka bal ve takviye edici gıda, 5 çikolata, 5 meyveli gazoz, bir adet de çay enerji içeceğine rastladıklarını bildirdi.

"ÇOCUKLAR VE GENÇLER TEHLİKE ALTINDA"



Tüketicilerin ciddi tehlike altında olduğunu belirten Vargı, şu açıklamayı yaptı:

“Cinsel gücü artıran sildenafil, tadalafil gibi ilaçlar çikolata, enerji içecekleri ve meyveli gazozlara da konuluyor. Kalp ilaçları, şeker hastalığını önleyen ilaç etken maddeleri de yine çikolatalara konuluyor. Piyasada içinde subitramin bulunan, hem zayıflatan hem de cinsel gücü arttıran ilaç etken maddeleri olan sildenafil bulunan bitkisel karışımlar ve kapsüller var. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz tehlike altındadır.”