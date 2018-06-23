Cildimi yaktı dediği doktora hayatı zehir etti

Doktorun hastasını şikâyet şikâyet ettiği olay, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava ile ortaya çıktı. Nazlı C. adlı hasta, ocak ayında cilt yenileme tedavisi için Beşiktaş’taki özel bir estetik kliniğine gitti. Dava dilekçesindeki iddiaya göre, Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Karadağ Köse, hastasına yapacağı iğneli radyofrekans işleminin geçici kızarıklığa neden olabileceğini sözlü ve yazılı olarak bildirdi.
'YÜZÜMÜ YAKTINIZ'
Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre hasta da bilgilendirme formunu seans öncesi imzalayarak onay verdi. 1 ay sonra kliniğe giden hastaya, aynı işlem bir kez daha yapıldı. Ancak ikinci seanstan 3 gün sonra hastanın yüzünde kızarıklıklar oluştu. Bu kez kızarıklıklar için gittiği klinikte hastaya krem tedavisi uygulandı. Kendisi de bir süre bu tedaviyi uyguladı.
Kızarıklığın tam olarak geçmediğini ileri süren Nazlı C., herkesin içinde Dr. Özlem Karadağ Köse’ye “Yüzümü yaktınız” diyerek bağırdı. Bu tarihten sonra birkaç kez daha kliniğe giden genç kadının, her defasında doktorun bu işyerinden atılmasını yoksa sosyal medyada bu kliniği rezil edeceğini söylediği ileri sürüldü.
Nazlı C., doktorun adını taşıyan bir Instagram hesabı açarak, hakaret etti ve mesleğini kötüledi. Doktor ise hakkındaki suçlamalar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla
Nazlı C.’ye 25 bin TL manevi, bin TL de maddi olmak üzere 26 bin TL’lik tazminat davası açtı.
Adil Öksüz'e büyük şok! Sakarya'da yakalandı
Son dakika! Kemal Batmaz'a ait bilgi ve belgeler ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum