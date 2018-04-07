Çıldır AK Parti kahvaltıda buluştu

AK Parti Çıldır İlçe Teşkilatı kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Çıldır İlçe Teşkilatı üyeleri Çıldır Gölü kenarında bulunan Çıldır Kuzey Yıldızı tesisinde kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya AK Parti Çıldır İlçe Teşkilatının yanı sıra, Başkan Vural’ın davetlisi olarak AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, AK Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Balcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fırat Avşar ve Çıldırlı aşıklar Yavuz Timur ve Mahmut Yılmaz katıldı.

Kahvaltı sonrası konuşma yapan AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, "Bugün burada çok güzel bir günde, eşsiz Çıldır gölü manzarasında davetimizi kırmayıp kahvaltımıza iştirak eden İl Başkanım sayın Yunus Baydar’a, İl Teşkilat Başkanım Ayhan Balcı’ya, Merkez İlçe Başkanım Fırat Avşar’a, kıymetli aşıklarımıza ve İlçe Teşkilatımızda bulunan kıymetli arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hoşgeldiniz diyorum. AK Parti Çıldır İlçe Teşkilatı olarak, kadın kolları ve gençlik kollarımızla son derece koordineli çalışmalar yaparak ilçemizde ki üye sayımızı görevde bulunduğum dört yıllık süre zarfında 550 üyeden bin üyeye çıkardık. Bunda Çıldır Gençlik kollarımızın ilçemizde yürütmüş olduğu üye kampanyası çok etkili olmuştur. Sizin nazarınızda Gençlik Kolları başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum.

Çıldır ilçemiz yaklaşık 9 bin nüfuslu bir ilçe. Aşağı yukarı 6 bin seçmeni olan ilçemizde, seçimlerde yaklaşık 5 bin seçmen sandığa giderek oy kullanıyor. Sandığa giden 5 bin seçmen göz önüne alındığında, yapmış olduğumuz bin üye kaydı ile ilçede oy kullanmak için sandığa giden seçmenin yüzde 20 sini partmize üye etmiş bulunmaktayız. İlçe halkının partimize göstermiş olduğu ilgi bizleri son derece memnun etmektedir. İlçemizde hemen her seçimde oyunu artıran partimiz, 2019 yılında yapılacak seçimlerde de inşallah hepimizin gayreti ile büyük başarılara imza atacaktır. Görevde bulunduğum dört yıllık süre zarfında benimle birlikte gecesini gündüzüne katan önceki ve şimdiki Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza ve İlçe Teşkilatı yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum” dedi.

Başkan Vural’ın konuşmasının ardından bir konuşma yapan AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar ise “ birlikte aynı davaya hizmet etmekten büyük onur duyduğum Çıldır İlçe Teşkilatımıza çok teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. Yapmış oldukları davet bizleri onure etmiştir. Birlikte çalışmış olduğumuz süreçte ilçede tabuları yıkmış, çok büyük başarılara imza atmışlardır. Partimizin yükselmesinde kendilerine düşen payın çok üzerinde başarılar elde etmişlerdir. Onlarla birlikte çalışmaktan çok büyük zevk aldığımızı buradan belirtmek isterim. Bin üye barajını geçmeleri son derece büyük başarı. Yeni hedef 1500 üye olmalı. 2019 yılında yapılacak seçimler son derece önem arzediyor. Ben Çıldır’dan belediye Başkanlığını ve 2 İl Genel Meclis üyeliğini çıkarmalarını istiyorum. Başta ilçe başkanım Ahmet Rıfat Vural olmak üzere, tüm ilçe teşkilatına bir kez daha başarı diliyor, teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar’ın konuşmasının akabinde Ardahan Teşkilat Başkanı Ayhan Balcı ve Merkez İlçe Başkanı Fırat Avşar’da birer selamlama konuşması yaptılar.

AK Parti Çıldır İlçe Teşkilatının bininci üyesi olan Ülkü Gündoğdu’ya AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar tarafından plaket takdim edilirken, Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural da Kuran’ı Kerim hediye etti.

Kahvaltının ardından Çıldırlı aşıklar Yavuz Timur ve Mahmut Yılmaz söylemiş olduğu türkülerle partilileri mest ettiler. Aşıkların resitalinin ardından kahvaltı sona erdi.