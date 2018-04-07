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Çıldır İlçe Emniyetten Şehitler İçin Mevlit

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 10:07 | Son Güncelleme

Çıldır İlçe Emniyet Amirliği tarafından 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 173.

Çıldır İlçe Emniyetten Şehitler İçin Mevlit

Çıldır İlçe Emniyet Amirliği tarafından 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, vatanın mukaddesatı uğruna şehit olan tüm güvenlik güçleri için mevlit okutuldu.
Cuma namazı öncesi düzenlenen mevlidi şerif programına Çıldır İlçe Emniyet Amirliği personelinin yanı sıra, kurum amirleri, memurlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Çıldır İlçe Merkez Camiinde başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak, Allah’tan rahmet dilendi.
Okunan mevlid-i şerifin ardından Cuma Namazı çıkışı emniyet mensupları tarafından vatandaşlara gül suyu ve çikolata ikramında bulunuldu.

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