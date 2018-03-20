Çıldır köyleri 24 saat kamerayla izlenecek

Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluğu alanı içerisinde yer alan köyler 24 saat aralıksız olarak kamera ile izlenecek.

2018 yılı yaz döneminde meydana gelebilecek hayvan hırsızlığı ve göçmen kaçakçılığı olaylarını engellemek maksadıyla Gürcistan sınırında bulunan Baltalı ve Sabaholdu ile Hanak sınırında bulunan Ağıllı ve Dirsekkaya köylerindeki köylülere ve hayvan sahiplerine seminer verildi.

Seminerin amacı hakkında köylülere açıklama yapan İlçe Jandarma Komutanı Beşir Ünal ve Astsubay Mehmet Tuncel ahırlara kamera ve alarm ikaz sistemlerinin bağlatılmasının önemine vurgu yaptılar. Özellikle kırsal kesimde yaşayanların evlerine, ahırlarına ve köy yerleşim yerlerine kamera sisteminin kurulmasının asayişin sağlanması açısından çok faydalı olacağını dile getirdiler. Kurulan kamera sistemlerinin Jandarma devriyelerine de büyük kolaylık olacağını belirttiler.