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Çilek 2 köyün geçim kaynağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 10:18 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinin kırsal Erbeyli ve Akçeşme mahallelerinde yılda 5 bin ton çilek üretilirken, 400 aile de bu işten geçimini sağlıyor.

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN'ın İncirliova ilçesinin kırsal Erbeyli ve Akçeşme mahallelerinde yılda 5 bin ton çilek üretilirken, 400 aile de bu işten geçimini sağlıyor. Altın yılını yaşayan çilek tarlada kilosu 4 lira 60 kuruştan alıcı bulurken, piyasada ise 5 ile 10 TL arasında satılıyor.Aydın'ın en önemli ürünlerinden birisi haline gelen çilek, Sultanhisar ilçesinden sonra en çok ekimi yapılan yer olan İncirliova'nın Erbeyli ve Akçeşme mahallelerinde üreticinin yüzünü güldürdü. Son yıllarda sürekli üretimde artış gösteren, başta İstanbul olmak üzere ülkenin çeşitli il ve ilçelerine gönderilen çilek, bu yıl fiyat bakımından üreticiyi tatmin etti. Ancak rekolte bakımından hava şartlarından dolayı istenilen seviyede olmadı. BÖLGE EKONOMİSENE KATKI SAĞLIYOR S.S. Erbeyli Akçeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cemal Özbay, Kooperatifimiz 1999 yılında Erbeyli ve Akçeşmeli çiftçiler tarafından kuruldu. Şu anda 106 ortağımız var. Ortaklarımızın 40'ı, faal olarak çilek üretimi yapıyor. Erbeyli ve Akçeşme olarak yıllık 5 bin ton civarında çilek üretimi yapılıyor. Bunun yüzde 80'i İstanbul ve Sultanhisar'daki işletmelere veriliyor. Kalan yüzde 20'lik bölümü ise çevre sahil ilçeleri, İzmir, Bodrum, Muğla ve Marmaris gibi yerleşim yerlerine gidiyor. Çilek çok zor şartlarda üretiliyor. Çilek çok iyi istihdam sağlayan bir ürün. Dikiminden bakımına, örtü altına alınmasına ve hasat edilmesine kadar yaklaşık 400 aileyi geçindiriyor. Bölgemizdeki işçi sayısı yeterli olmadığı için de Efeler ve Sultanhisar ilçesinden işçi takviyesi yapıyoruz. Çileğin başlangıcından bitimine kadar yaklaşık 500 işçi çalışıyor dedi. FİYATLAR İYİ REKOLTE DÜŞÜK Fiyatların üreticiyi mutlu ettiğini belirten Özbay, Çilek fiyatları çok iyi, altın çağını yaşıyor. Ancak hava şartlarına bağlı olarak çilek soğuğu seven, soğukta doğurganlaşan ve üretimi artan bir üründür. Bu nedenle kışın hava şartları malum mevsim normallerinin çok üzerinde seyretti. Bu nedenle rekoltede çok düşüklük var. Çilek bugün itibari ile tarladan 4 lira 60 kuruşa çıkıyor. Pazarda ise 5 ila 7 lira arasında değişen fiyatla satılırken, İstanbul ve İzmir'de ise 8 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Kooperatif olarak hep üretimimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Üreticilerin tüm ihtiyaçlarını da buradan karşılamaya çalışıyoruz dedi.

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