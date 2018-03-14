Çilek Mahallesi’nin alt yapı sorunu ortadan kalkıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kentin altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalara devam ediyor.
MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi’nde yağmursuyu hattı döşeme çalışmaları devam ediyor. Çilek Mahallesi 6382 Sokak’ta yağmursuyu hattının olmaması ve yağışlı havalarda sorun teşkil etmesi nedeniyle MESKİ tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, farklı ebatlarda borular döşenerek yağmursuyu ızgaraları yapılacak.
Çilek Mahalle Muhtarı Muzaffer Gümüştaş, "Yıllardır yağan yağmurla birlikte özellikle mahallemizde bulunan Şehit Recep Aslan Okulu, Güney Ortaokulu, Akdeniz Ortaokulu sular altında kalmaktaydı. Öğrencilerimiz okula gitmekte zorlanırdı. Arabalar dahi yoldan geçemezdi. Sorunumuzu Mersin Büyükşehir Belediyemize ve MESKİ’ye ilettik. Hemen bir çalışma başlatıldı. Allah razı olsun, inşallah bu çalışmayla bölgenin önemli bir sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız. Yapılan çalışmalardan dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz ve MESKİ yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
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