Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "Çilek Tadında Yarışmalar" etkinliği kapsamında, ev hanımları Osmanlı çilekli pasta, üreticiler de en güzel Osmanlı çileği için yarıştı.

Amfi Tiyatroda etkinlikler kapsamında Ereğli Belediyesi ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği'nin organizasyonunda, ev hanımları tarafından yapılan Osmanlı çilekli pastaları, jürinin beğenisine sunuldu.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli jüri üyeleri, sunum, tat ve görünüm olarak pastaları değerlendirdi. Çeşitli figürlerle süslenen pastalar, hem jürinin hem de yarışmayı izlemeye gelenlerin ilgisini çekti.

Dernek Başkanı Şaban Çetinkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, Osmanlı çileğinin ilçede yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyerek Osmanlı çileğini gündemde tutmaya çalıştıklarını anlatan Çetinkaya, "Zonguldak'ın altında bulunan karaelmas ne ise üzerinde bulunan pembe elmas da Osmanlı çileğidir. Osmanlı çileği, bölgemiz, ülkemiz ve ekonomimiz için çok önemlidir. Krallara ikram edilen, kralların sofrasında yerini alan Osmanlı çileğinin, ilçe halkımız tarafından fazla kıymeti bilinmiyor. Halkımızın bilincini arttırmak için her sene etkinlikler yaparak bunu canlı tutmaya çalışıyoruz." dedi.