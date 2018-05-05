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"Çılgın Nurhan" kantoya veda ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

Sahnede söylediği şarkıları kendine özgü danslarla birleştirip Türkiye'yi kantoyla tanıştıran sanatçı Nurhan Damcıoğlu, kanto yaşantısına nokta koyma kararı aldı - Damcıoğlu: "Hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yaptım. 'Çılgın Nurhan' bir çocuk gibi. Ben şarkıya sahnenin arkasında çığlık atarak giriyorum, sanki savaşa gidiyor gibi 'Allah Allah' diyorum. Oryantal oynuyorum. Sahnede 'yangın var yangın var' diye bağırıyorum. Bunu normal bir kadın yapar mı?" - "Ramazan ayında kantoya veda konserleri yapacağım. 25 sene tiyatrolarda hep başrollerde oynadım. Müzikallerde olmaya devam edeceğim. Ben gözümü 6 yaşında bale ve tiyatroyla açtım. Son nefesime kadar da yapmaya devam edeceğim"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Yarım asırdan fazla bir süre sahnede söylediği şarkıları kendine özgü danslarla birleştirip Türkiye'yi kantoyla tanıştıran sanatçı Nurhan Damcıoğlu, çok sevdiği kantoya veda etmeye hazırlanıyor.

Sanat hayatına 6 yaşındayken bale ve tiyatroyla başlayan 77 yaşındaki Damcıoğlu, sahnedeki performansı nedeniyle kariyer basamaklarını küçük yaşlarda hızla tırmandı ve 18 yaşında Devlet Tiyatrosunda görev almaya başladı.

İstanbul'da Yeşilçam filmlerinde de oynayan Nurhan Damcıoğlu, 2 yıl sonra sesinin güzel olması ve sahnede kendine özgü danslar etmesi nedeniyle kanto kariyerine adım attı.

Anavatanı Fransa olan kantoyu kısa sürede Türkiye'ye tanıtıp büyük kitlelere sevdiren Damcıoğlu, 56 yıldan bu yana sahnelerde gösteriler yapıyor.

Hayranlarının "Çılgın Nurhan" ismini verdiği usta oyuncu, İstanbul'dan 10 yıl önce İzmir'e taşındı ve sahnedeki formunu korumak için Karşıyaka Belediyesine bağlı Bilge Çınarlar Kulübü'nde aerobik kursuna gitmeye başladı.

Arkadaşlarıyla beraber haftanın belli günlerinde spor yapıp, bol bol sahilde yürüyen Damcıoğlu, kantoya ramazan ayı itibarıyla veda etmeye hazırlanıyor.

- "Kanto benim çocuğum gibi"

Nurhan Damcıoğlu, kazancının yüksek olmasından dolayı kantoya başladığını ama zaman içinde bağlandığı kantodan bir türlü kopamadığını belirtti.

Toplumun kendinden bir şeyler bulduğu için kendisini sevdiğini ifade eden usta sanatçı, "Hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yaptım. 'Çılgın Nurhan' bir çocuk gibi. Ben şarkıya sahnenin arkasında çığlık atarak giriyorum, sanki savaşa gidiyor gibi 'Allah Allah' diyorum. 9/8'lik oryantal oynuyorum. Sahnede 'yangın var yangın var' diye bağırıyorum. Bunu normal bir kadın yapar mı?" dedi.

Damcıoğlu, kantoya olan sevgisinin yıllarca hiç azalmadığını, hala sahneye çıktığını, onu "çocuğu gibi" gördüğünü ifade etti.

Hayranlarının kendisiniyle karşılaştığında sık sık nasıl bu kadar genç kaldığını sorduğunu anlatan Nurhan Damcıoğlu, "Yerimde duramıyorum. Genç kalmak için şarkı söyleyip, dans ediyorum. Tiyatroda 'çılgın rakkase' derlerdi bana. Hayatı seviyorum, yaşam güzel." ifadelerini kullandı.

- "Kanto hayatına nokta koyup, yeniden tiyatroya döneceğim"

Türkiye'de sanatçıya yeteri kadar değer verilmediğini, sanatını genç kuşaklara aktarmayı çok istediğini ama kimseden destek bulamadığını ifade eden Damcıoğlu, yaşadığı sağlık sorunları ve ilerleyen yaşı nedeniyle kanto kariyerine nokta koyma kararı aldığını kaydetti.

Nurhan Damcıoğlu, şöyle devam etti:

"Ramazan ayında kantoya veda konserleri yapacağım. Karadeniz'de iki yer onaylandı. İstanbul'da da yapmak istiyorum ama tiyatroda olmaya devam edeceğim. 25 sene tiyatrolarda hep başrollerde oynadım. Müzikallerde olmaya devam edeceğim. Ben gözümü 6 yaşında bale ve tiyatroyla açtım. Son nefesime kadar da yapmaya devam edeceğim."

İzmir'in hayatında özel bir yere sahip olduğunun da altını çizen usta oyuncu, geç tanıştığı kentte huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüğünü de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
aerobik KANTO Nurhan Damcıoğlu sanatçı tiyatro

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