"Çılgın Nurhan" kantoya veda ediyor

Anavatanı Fransa olan kantoyu kısa sürede Türkiye'ye tanıtıp büyük kitlelere sevdiren Damcıoğlu, 56 yıldan bu yana sahnelerde gösteriler yapıyor.

İstanbul'da Yeşilçam filmlerinde de oynayan Nurhan Damcıoğlu, 2 yıl sonra sesinin güzel olması ve sahnede kendine özgü danslar etmesi nedeniyle kanto kariyerine adım attı.

- "Kanto benim çocuğum gibi"

Nurhan Damcıoğlu, kazancının yüksek olmasından dolayı kantoya başladığını ama zaman içinde bağlandığı kantodan bir türlü kopamadığını belirtti.

Toplumun kendinden bir şeyler bulduğu için kendisini sevdiğini ifade eden usta sanatçı, "Hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yaptım. 'Çılgın Nurhan' bir çocuk gibi. Ben şarkıya sahnenin arkasında çığlık atarak giriyorum, sanki savaşa gidiyor gibi 'Allah Allah' diyorum. 9/8'lik oryantal oynuyorum. Sahnede 'yangın var yangın var' diye bağırıyorum. Bunu normal bir kadın yapar mı?" dedi.

Damcıoğlu, kantoya olan sevgisinin yıllarca hiç azalmadığını, hala sahneye çıktığını, onu "çocuğu gibi" gördüğünü ifade etti.

Hayranlarının kendisiniyle karşılaştığında sık sık nasıl bu kadar genç kaldığını sorduğunu anlatan Nurhan Damcıoğlu, "Yerimde duramıyorum. Genç kalmak için şarkı söyleyip, dans ediyorum. Tiyatroda 'çılgın rakkase' derlerdi bana. Hayatı seviyorum, yaşam güzel." ifadelerini kullandı.

- "Kanto hayatına nokta koyup, yeniden tiyatroya döneceğim"