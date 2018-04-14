HABER

"Çılgın Sivaslı Alpler, lütfen senaryoya müdahale etmeyelim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 00:34 | Son Güncelleme

Sivas'ta bazı vatandaşlar, "Diriliş Ertuğrul" dizisindeki karakterlerden "Saadettin Köpek"in kente geleceğini, ona pusu kuracaklarını belirterek, belediyeden otobüs istedi - Belediyenin sosyal medya hesabından, "Pusu kurulması için vatandaşlarımızın belediyemiz otobüsleriyle Taşlıdere'ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler, lütfen senaryoya müdahale etmeyelim" açıklaması yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bazı vatandaşların, "Diriliş Ertuğrul" dizisindeki karakterlerden "Saadettin Köpek"in kente geleceğini, ona pusu kuracaklarını belirterek otobüs istediği Sivas Belediyesinden, "Pusu kurulması için vatandaşlarımızın belediyemiz otobüsleriyle Taşlıdere'ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler, lütfen senaryoya müdahale etmeyelim." açıklamasında bulunuldu.

Belediyeye telefonla ve sosyal medya üzerinden ulaşan bazı vatandaşlar, Diriliş Ertuğrul dizisinin 115. bölümünde "Saadettin Köpek" karakterinin kente geleceğini, ona pusu kuracaklarını söyleyerek, otobüs talep etti.

Sivas Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kıymetli Yiğidolar, Diriliş dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpek'in Sivas Taşlıdere mevkisine geleceği, pusu kurulması için vatandaşlarımızın belediyemiz otobüsleriyle Taşlıdere'ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler, lütfen senaryoya müdahale etmeyelim." ifadelerine yer verildi.

Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!
Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıtRusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt
İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldıİran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diriliş ertuğrul dizisi Sadettin köpek Sivas Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ’den aranan firari Albay yakalandı

FETÖ’den aranan firari Albay yakalandı

Bolu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Bolu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.