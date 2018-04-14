SİVAS (AA) - Sivas'ta bazı vatandaşların, "Diriliş Ertuğrul" dizisindeki karakterlerden "Saadettin Köpek"in kente geleceğini, ona pusu kuracaklarını belirterek otobüs istediği Sivas Belediyesinden, "Pusu kurulması için vatandaşlarımızın belediyemiz otobüsleriyle Taşlıdere'ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler, lütfen senaryoya müdahale etmeyelim." açıklamasında bulunuldu.

Belediyeye telefonla ve sosyal medya üzerinden ulaşan bazı vatandaşlar, Diriliş Ertuğrul dizisinin 115. bölümünde "Saadettin Köpek" karakterinin kente geleceğini, ona pusu kuracaklarını söyleyerek, otobüs talep etti.

Sivas Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kıymetli Yiğidolar, Diriliş dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpek'in Sivas Taşlıdere mevkisine geleceği, pusu kurulması için vatandaşlarımızın belediyemiz otobüsleriyle Taşlıdere'ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler, lütfen senaryoya müdahale etmeyelim." ifadelerine yer verildi.