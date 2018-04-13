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Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:57 | Son Güncelleme

Sivas'ta, Diriliş Ertuğrul dizisinin 115'inci bölümünde Saadettin Köpek karakterinin Sivas'a geleceğini öğrenen Sivaslılar, Köpek'e pusu kurmak için belediyeden otobüs istedi. Belediye yetkilileri ise sosyal medya üzerinden açıklama yapmak zorunda kaldı.

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Sivas'ta, Diriliş Ertuğrul dizisinin 115'inci bölümünde tarihte de var olan Saadettin Köpek karakterinin Sivas'a geleceğini öğrenen Sivaslılar, Köpek'e pusu kurmak için hem arayarak hem de sosyal medya üzerinden Sivas Belediyesi ile iletişime geçerek otobüs istedi.

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"LÜTFEN SENARYOYA MÜDAHALE ETMEYİN"

Taleplerin artması üzerine Belediye yetkilileri sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada "Kıymetli Yiğidolar. Diriliş dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpeğin Sivas Taşlıdere mevkiine geleceği ve pusu kurulması için vatandaşlarımızın Belediyemiz otobüsleri ile Taşlıdere'ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler. Lütfen senaryoya müdahale etmeyelim" denildi. Tarihte yaşamış olan Sadettin Köpek 1239 yılında, Sivas Subaşısı Hüsamettin Karaca tarafından öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas diriliş: ertuğrul pusu saadettin köpek belediye

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