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Çiller'den sosyal medya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 23:33 | Son Güncelleme

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller: - "Benim tarafımdan yapılmayan hiçbir açıklama bana ait değildir"

İSTANBUL (AA) - Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, sosyal medyada ismi kullanılarak yapılan açıklamaların kendisine ait olmadığını bildirdi.

Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, "Benim tarafımdan yapılmayan hiçbir açıklama bana ait değildir. Ayrıca hiç kimse benim ismim üzerinden siyasi rant peşinde koşmasın. Kamuoyuna saygıyla sunulur." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
açıklama sosyal medya Tansu Çiller

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