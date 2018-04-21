Cilt güzelliğine önem veren bayanların yeni tercihi kırmızı pancar

Bilecik’te pazar tezgahlarında kilosu 2 TL’den satılan kırmızı pancarı cilt güzelliği için maske yapımında kullanan bayanlar büyük ilgi gösteriyor.
Kırmızı pancar satan Ersin Yeşil, pancara en çok talebi bayanların gösterdiğini belirtti. Yeşil, "Kırmızı pancarın kilosunu 2 TL’ye satıyoruz ve çok talep görüyoruz. Her alanda kullanıldığı için her hafta düzenli gelip alan müşterilerimiz dahi oluyor. Son yıllarda oldukça popüler duruma gelen bu güzel kök sebzesi, yemeklerimize ve tatlılarımız da da dahil olmaya başladı. Özellikle bayanların cilt güzelliği için maske yaptıklarını belirterek alıyorlar. O yüzden en fazla talebi bayanlardan görüyoruz” dedi.
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