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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ramazan geçişleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

Ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli sığınmacılar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların, ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları başladı.

Farklı illerde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geliyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nı kullanan Suriyelilerin geçişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda güvenlik tedbirlerinin arttığı gözlendi. Polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik belgelerini ve bavul kontrollerini yaptığı Suriyelilerin kapıdan geçişini sağlıyor.

Suriyelilerin bavul ve eşyası, jandarma bomba arama köpeği "Cadı"nın yardımıyla kontrol ediliyor.

Gün içinde yaklaşık 3 bin Suriyelinin geçiş yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, geçişlerin 13 Haziran'a kadar yapılabileceği, Suriye'den dönüşlerin ise 18 Haziran'da başlayacağı belirtildi.

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Cilvegözü Sınır Kapısı ramazan geçişleri

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