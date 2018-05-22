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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ramazan geçişleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 20:22 | Son Güncelleme

Suriyeliler, internet üzerinden oluşturulan "Suriye Vatandaşları Bilgilendirme ve Müracaat Sistemi" üzerinden randevu alarak çıkış yapıyor - İki gün önce başlayan uygulama kapsamında 10 bin Suriyeli ülkesine gitti

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların, ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları sürüyor.

Farklı illerde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geliyor.

Suriyeliler, "www.suriyeizin.com" internet adresli "Suriye Vatandaşları Bilgilendirme ve Müracaat Sistemi" üzerinden randevu aldıktan sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor. Suriyelilerin çıkış için sistem üzerinden doldurdukları formların çıktısını da yanlarında getirmesi gerekiyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nı kullanan Suriyelilerin geçişleri, formun yanı sıra pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

Bu arada, iki gün önce başlayan uygulamayla 10 bin Suriyelinin ülkesine çıkış yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cilvegözü Sınır Kapısı hatay

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